Manche. Les Maisons France service cherchent à se faire connaître

Il y en a une à moins de 30 minutes de route de tout citoyen : les Maisons France services. Dans un guichet unique sont regroupées plusieurs administrations : la Caisse d'allocation familiale, la caisse de retraite, les finances publiques, Pôle emploi… Dans la Maison France services de Saint-Clair-sur-l'Elle, une pièce avec deux ordinateurs permet de faire ses démarches en ligne. Si besoin, deux agents sont aussi présents pour traiter les dossiers. Polyvalents, ils savent vers qui se tourner pour avoir l'information manquante. "Nous accompagnons surtout pour les démarches numériques. Si le dossier est trop complexe, nous avons des référents que nous appelons, pour soit expliquer le dossier, soit trouver une solution, ou alors nous avons aussi la visioconférence", explique Séverine Blais, agent France services.

Un manque de connaissance et de reconnaissance

Ces maisons servent à mailler le territoire pour éviter aux habitants de faire trop de route vers une ville centre. Séverine Blais déplore qu'elles ne soient pas vraiment connues du grand public. "Je ne connaissais pas du tout ce service", assure en effet Pauline Legoupil, habitante de Saint-Clair-sur-l'Elle. "J'avais plus l'habitude de chercher des adresses sur Saint-Lô dès que j'avais un souci avec toutes les procédures administratives. Je cherchais l'adresse de Saint-Lô, et c'est là que je suis tombée par hasard sur l'adresse à Saint-Clair-sur-l'Elle", précise la jeune femme qui vient pour la première fois. "C'est super", juge-t-elle. "Ça peut vraiment nous aider à solutionner des choses beaucoup plus rapidement et éviter d'aller jusqu'à Saint-Lô, avec des horaires qui ne sont pas toujours adaptés. Je suis assez agréablement surprise."

Ce service a été créé en 2021. Dans la Manche, vingt Maisons France services sont fixes, il existe six points itinérants, en bus, et trois antennes.

Les Maisons France services maillent le territoire normand pour faciliter l'accès aux services publics. - Capture d'écran carte interactive ministère cohésion des territoires