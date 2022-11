Place du commerce. De nouvelles boutiques dans l'Orne

Aquasens, espace

bien-être à Alençon

Un espace pour prendre soin de soi

en plein centre-ville.

Hélène Destomas-Ouvrard vous accueille

près de la place Masson.

Hélène a repris ce lieu sur deux niveaux avec cinq espaces de bien-être, une piscine intérieure. "C'est mon domaine, avec des cours de nation pour enfants et adultes ainsi que de l'aquagym, notamment pour les personnes qui ont des pathologies qui ne leur permettent pas de faire du sport en salle de gym", détaille-t-elle. "C'est un centre de bien-être unique dans l'Orne pour ceux qui veulent donner du sens à ce qu'ils font, en prenant du plaisir. On est loin de l'aspect impersonnel des grandes structures, c'est comme à la maison", précise celle qui est à la tête d'une équipe avec Marianne Héricourt en hypnothérapie-reiki, Gaëlle Tessier pour le green-yoga, Julie Chesnier pour la naturopathie, Hélène Desierrrey pour le Shiatsu, Stéphane Boulay pour le fitness.

"On est plus apaisé si les chakras sont alignés et harmonisés dans tout le corps", précise Marianne, qui vous écoute, puis aide à lutter contre les maux de la vie, physiques et psychiques. "Quand la tête va bien, le corps va bien." Gaëlle pratique le green-yoga, qui combine l'alignement du corps et sa souplesse : "On vient souvent me voir pour un mal de dos, mais chacun a de la souplesse et je suis là pour en acquérir davantage, ainsi que du renforcement musculaire. C'est aussi de la technique de respiration, de la détente et de la méditation." L'endroit a également ses cours de fitness. Aquasens - 3, Rue des filles Sainte-Claire.