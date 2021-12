Haute-Normandie : 10 projets retenus dans le cadre d'un appel à projet

Deux fois par an des appels à projets sont lancés par le Fonds unique interministériel (FUI) afin de promouvoir et financer des projets de recherches et développement portés par des entreprises et des centres de recherches. La liste de ceux qui ont été retenus pour ce 12e appel, a révélé que 10 d'entre eux ont été portés par des acteurs haut-normands, que ce soit des entreprises ou des laboratoires.

L'université de Rouen fait partie des acteurs ayant travaillé à l'un des dix projets retenus. Elle a en effet participé à celui de Bêta-Clear, porté par le pôle de compétitivité de la Cosmétic Valley. Le projet Bêta-Clear propose d'élaborer de nouveaux composants innovants destinés à des produits éclaircissants.

Alain Le Vern, président de la Région Haute-Normandie s'est réjoui de ces résultats et a réaffirmé l'engagement de la région sur le secteur de la recherche et du développement. "Les soutiens financiers obtenus via le FUI et les compléments apportés par nos collectivités et l'Europe permettront la réalisation effective de ces projets." En effet, en plus des financements délivrés par l'Etat ces projets bénéficieront également du soutien financier de la région dans le cadre de sa politique de recherche et développement. " La réalisation de ces projets aura aura un impact à court, moyen terme et long terme très positif en terme d'emploi et de croissance. Car cela va engendrer des activités économiques durables et renforcera l'attractivité économique de la Haute-Normandie."