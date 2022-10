Cherbourg-en-Cotentin. Il découvre des objets d'un de ses ancêtres mort sur le Titanic

C'est une rencontre rare et pleine d'émotion qui a eu lieu mardi 11 octobre à la Cité de la Mer de Cherbourg. Une rencontre entre la petite et la grande histoire, entre un homme et des objets de famille. Enrique Dick est l'arrière-petit-neveu d'un passager du Titanic, Edgar Andrew. D'origine anglaise, il est argentin, et étudiant en Angleterre. A 17 ans, il a pris le bateau à Southampton, en seconde classe, a fait escale à Cherbourg et en Irlande. Il a péri à 17 ans lors du naufrage le 12 avril 1912.

Enrique Dick a écrit un livre sur l'histoire de son arrière-grand-oncle, grâce aux lettres conservées dans la famille et à l'étude des objets de la valise (étude par des photos seulement).

Une valise sauvée des eaux en 2000

Dans sa cabine, une valise. Elle a été remontée dans les années 2000 par un sous-marin russe. Après analyse des lettres et objets, il s'agit de celle d'Edgar. Dans cette valise notamment : un encrier, un livre d'arithmétique et une paire de chaussures pour aller au mariage de son frère à New York, le but de voyage. Ces trois objets sont exposés actuellement à la Cité de la Mer pour l'exposition "Des objets du Titanic nous racontent…"

"J'ai senti un mélange de peine et de tristesse pour Edgar."

Enrique Dick a pu réellement voir les objets, certains pour la première fois, d'autres pour la deuxième fois seulement. C'était un moment d'émotion pour lui, un passionné d'Histoire. "J'avais vu une photo des objets. Mais on ne peut jamais avoir la même sensation sur une photo ou avec des objets présents", explique-t-il. Et de poursuivre : "J'ai senti un mélange de peine et de tristesse pour Edgar, pour la façon dont il est mort. Mais après j'ai imaginé un enfant plein de projet, plein de vie, d'espoir". Il espérait trouver du travail à New York avec son frère, ce qu'il révèle dans une lettre conservée dans la famille.