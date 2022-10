Le Havre. Cancers pédiatriques : égayer l'hospitalisation des enfants avec La Malle aux étoiles

C'est une promesse que Laure Étienne a faite à son fils, Maé : "continuer à se battre", malgré la disparition de ce "chouette super-héros", à l'âge de 5 ans. Ce petit garçon du Havre a combattu vaillamment un medulloblastome, une tumeur cérébrale, mais le cancer a fini par gagner, un sombre jour de février 2021.

"Je me souviens de sa force"

"Les larmes coulent et couleront encore longtemps, bien sûr, poursuit Laure Étienne, mais je me souviens de sa force, de son sourire qui ne l'a jamais lâché." Pour continuer à faire vivre Maé, sa maman, âgée de 30 ans, a lancé l'association La Malle aux étoiles. "Je suis adhérente de l'association nationale Imagine for Margo, mais je voulais aussi agir pour les enfants du Havre", poursuit cette assistante maternelle, qui vit avec son compagnon Loïc et leur fils aîné Yoen, âgé de 9 ans.

Des activités manuelles

En lien avec l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique de l'hôpital Monod, Laure Étienne récolte des dons financiers pour créer des box d'accueil pour les petits patients. Comme eux, Maé s'y rendait deux à trois fois par semaine pour subir des chimios ou transfusions.

Des soins qui durent plusieurs heures, souvent en chambre stérile, que La Malle aux étoiles voudrait rendre "un peu moins lourds". Feutres, stylos, activités manuelles, livres… L'association imagine aussi investir dans des pansements ou des thermomètres ludiques, mais également financer des carnets de jeux pour les parents, voire un abonnement à Disney + pour divertir les petits.

Chaque année, 500 enfants meurent d'un cancer. 2 500 d'entre eux sont diagnostiqués. C'est aussi pour mieux faire connaître la maladie que Laure Étienne a créé la Malle aux étoiles, un nom en forme de clin d'œil, dont les initiales rappellent celui de son fils.

Pratique. Pour contacter La malle aux étoiles, rendez-vous sur Facebook ou par mail à lamalleauxetoiles@outlook.fr