Singapour. Enfants bruyants au restaurant ? Les parents payent plus cher

Le paradis de ceux qui veulent dîner dans le calme. À Singapour, le restaurant d'huîtres Angie's Oyster Bar and Grill a mis en place, depuis la fin du mois d'août, un supplément sur la note des parents dont les enfants auraient été trop agités durant le repas. Après plusieurs semaines d'expérimentation, l'expérience semble porter ses fruits, comme le souligne Channel News Asia.

Après avoir reçu de nombreuses plaintes de clients, le restaurant a décidé de durcir le ton. Si votre enfant perturbe le service, un supplément de 10 dollars singapouriens (un peu plus de 7 €) est directement rajouté à la note. "Les parents sont un peu plus attentifs et font également un plus grand effort pour s'assurer que leurs enfants ne dérangent pas les autres clients", se satisfait le restaurant.

Avant l'instauration de ce "supplément enfant bruyant", le restaurant rapporte que les critiques de clients importunés revenaient chaque semaine. "La majorité de nos clients comprennent que cette politique a été introduite avec de bonnes intentions et apprécient nos efforts pour rendre l'expérience culinaire agréable pour tout le monde et pas seulement pour quelques privilégiés", conclut l'établissement.

À votre avis, c'est une bonne solution ?