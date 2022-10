L'Aigle. Ville, État et justice signent un partenariat pour davantage de sécurité et de tranquillité

L'Aigle, quatrième plus grande ville du département de l'Orne, est la première à avoir signé, mardi 11 octobre, un contrat de sécurité intégrée en zone où officie la gendarmerie. Les Villes d'Alençon et Flers ont déjà signé un tel contrat, mais en zone police. Créé en 2021 dans le cadre de la loi de sécurité globale, ce dispositif permet de renforcer les partenariats entre l'État, l'autorité judiciaire et la commune dans la lutte contre la délinquance et pour la sécurité de tous.

Le maire de L'Aigle Philippe Van Hoorne illustre cette signature par un exemple concret vécu récemment, lorsqu'un Aiglon de 57 ans a agressé sexuellement une octogénaire : "La gendarmerie a mené l'enquête, la vidéoprotection installée par la mairie a permis de constater la préméditation du délinquant, et la justice l'a envoyé pour trois ans en prison", constate Philippe Van Hoorne. Le maire explique que "dans une ville, il faut certes des écoles ou de la fibre optique, mais pour attirer des habitants, il doit aussi y régner de la sérénité".

Ecoutez ici Philippe Van-Hoorne: Impossible de lire le son.

Ce contrat est signé pour cinq ans. "Le maire est le premier officier de police judiciaire dans la ville, le premier relais local, il faut que nous ouvrions nos portes aux élus pour qu'ils puissent mieux nous connaître", a expliqué Laëtitia Mirande, procureure de la République d'Alençon, qui a aussi souligné que le maire a un pouvoir de rappel à l'ordre, mais aussi de transaction municipale avec les contrevenants.

Ecoutez ici Laëtitia Mirande: Impossible de lire le son.

Le préfet de l'Orne Sébastien Jallet a quant à lui rappelé des engagements concrets, comme le renforcement de la gendarmerie, "où trente-deux militaires sont confortés sur la durée du contrat sur le territoire de L'Aigle, avec des équipement qui ont été régénérés, qu'il s'agisse des véhicules qui ont été renouvelés pour la moitié d'entre eux depuis dix-huit mois, comme des équipements et armements de la gendarmerie, de nouveaux moyens de télécommunication, des caméras embarquées pour filmer l'action des gendarmes". Il a aussi souligné que dans le cadre des efforts renforcés au niveau national, avec 8500 créations de postes, "l'Orne a vocation à en bénéficier". Le projet de renforcement de la vidéosurveillance à L'Aigle, pour un montant de cinq cent mille euros, sera subventionné pour moitié par l'État.