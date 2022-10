Nouvelle-Zélande. Bientôt une taxe sur les pets de vache ?

Chacun lutte contre le dérèglement climatique à sa manière. Ce mardi 11 octobre, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a proposé, par la voix de la Première ministre Jacinda Ardern, de taxer les émissions de gaz à effet de serre issues des vaches.

Concrètement, les fermiers néo-zélandais devraient, dès 2025, s'acquitter d'une taxe pour les rejets de méthane, des pets et des rots des vaches, mais aussi d'azote contenu dans l'urine, détaille The Guardian. Pragmatiquement, il est vrai que les 6,2 millions de bêtes - pour à peine un peu plus de 5 millions d'habitants - de l'archipel sont une source considérable d'émission de gaz à effet de serre.

Jacinda Ardern a déclaré que cette taxe serait une première mondiale, et immédiatement provoqué l'ire des fermiers de Nouvelle-Zélande. L'élue a tenu à rassurer, arguant que les éleveurs pourraient récupérer leur argent en augmentant le prix de leur production, qui serait respectueuse du climat. Le texte de loi devrait être signé avant la fin de l'année et, peut-être, inspirer d'autres pays, comme la France et ses 18 millions de bovins.