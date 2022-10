Ifs. Argent de poche : des jobs pour les 16-17 ans

Les vacances de la Toussaint approchent à grand pas : les congés commencent samedi 22 octobre et ce pour deux semaines. Les jeunes de 16 et 17 ans vont pouvoir se reposer mais aussi gagner un peu d'argent. La Ville d'Ifs, dans l'agglomération de Caen, propose aux jeunes Ifois de travailler trois demi-journées pour gagner un peu d'argent de poche. C'est du lundi 24 au mercredi 26 octobre et du mercredi 2 au vendredi 4 novembre.

Pour les intéressés, il faut contacter le service jeunesse par mail à direction.ej@ville-ifs.fr ou au 02 31 84 94 95.