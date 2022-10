Normandie. Des applications pour aider les automobilistes à trouver du carburant

Depuis près de deux semaines, deux raffineries de Normandie sont en grève : Total Énergie à Gonfreville-l'Orcher et ExxonMobil à Port-Jérôme-sur-Seine. À Rouen comme dans toute la région normande, les automobilistes peinent à trouver de l'essence et du gasoil. Les téléchargements des applications telles qu'Essence & co, Gasoil Prix, ou encore Gaspal se sont multipliées. Disponibles sur smartphones, elles répertorient en temps et en heure la station-service où il est encore possible de faire le plein. La démarche est simple. Il suffit d'activer sa géolocalisation ou d'indiquer la ville concernée. Et pour certaines d'entre elles, il faudra préciser le type de carburant recherché.

Les stations-service prises d'assaut

Dans une station-service située dans le centre-ville de Rouen, de nombreux usagers faisaient la queue lundi 10 octobre tôt le matin pour faire le plein. Parmi les personnes interviewées, trois d'entre elles ont confié être venues grâce à une application. "Cela permet de donner les disponibilités des stations essence de Rouen. Cette appli s'appelle Gasoil. Il faut juste dire le nom de la ville", explique Norah. "J'ai utilisé Waze pour voir la station la plus proche de moi, mais comme je n'étais pas sûr qu'il y en ait assez, j'ai appelé la station en amont", raconte Nicolas. Parmi les automobilistes, certains ne venaient pas de la région. C'est le cas de Mehdi, qui avait besoin de faire le plein avant de reprendre la route. "Je viens de la région d'Île de France. Je suis venu à cette station grâce à mon application orange."

La CGT vient d'annoncer que les grèves perdureraient dans les deux raffineries françaises Esso-Exxonmobil. En Normandie, celles de Gonfreville-l'Orcher (Total Energie) et Port-Jérôme-sur-Seine (Exxonmobil) sont concernées.