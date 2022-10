Barentin. Champion du plus grand karaoké de France, Dimète se lance dans la chanson

Il chante depuis qu'il est tout petit. À 32 ans, Dimitri Blondel, alias Dimète, de Barentin, se souvient d'ailleurs qu'il y a toujours eu de la musique dans sa famille et que l'on chantait jusqu'au bout de la nuit. "J'avais un oncle qui adorait chanter du Michel Sardou, on me dit souvent que je tiens de lui", raconte-t-il, sourire aux lèvres. Ce fan de guitare, à travers Scorpions ou Santana, est avant tout attiré par le chant. Avec d'abord des imitations : celles de Garou, Johnny Hallyday ou de Michel Sardou, ce qui vous donne une idée de son timbre de voix. Adepte des karaokés, dont ceux organisés aux 3 Brasseurs à Barentin, sa "deuxième maison", il décide de participer au casting du plus grand karaoké de France sur M6. "J'ai envoyé On va s'aimer et Aïcha et j'ai été sélectionné."

Une reconversion en cours

Tout s'est ensuite enchaîné : l'émission a été tournée à Orange et le chanteur, entièrement autodidacte, passe toutes les étapes jusqu'à chanter Je te donne en duo avec Michael Jones. Un rêve pour ce fan. "J'ai vraiment kiffé." Et puis, le verdict tombe. Dimitri est sacré. "Là, Dimète, il est parti !", se souvient-il. Encore a-t-il fallu tenir sa langue jusqu'à la diffusion de l'émission, le 29 septembre, alors qu'elle était tournée au mois de mai. Pour l'occasion, la Ville de Barentin avait organisé une soirée avec un écran géant. "Il y avait une ambiance de Coupe du monde", se souvient le chanteur. Ses quatre enfants ont savouré avec lui cette victoire. "Ça y est papa, t'es une star", lui a dit un de ses fils. "Je m'en souviendrai toute ma vie", raconte le papa, encore ému. Il reste malgré tout très conscient du chemin qu'il lui reste à parcourir pour percer dans ce milieu. Mais il sait désormais qu'il veut en faire son métier. En fin d'année, il va quitter son travail de vendeur de pièces automobiles pour montrer son autoentreprise avec un seul but : "faire chanter Dimète", son nom de scène. "J'aimerais jouer dans des hôpitaux, des Ehpad, proposer des animations, jouer partout où je pourrais." Autant surfer sur sa notoriété du moment. "J'ai signé mes premiers autographes sur la Une du Courrier cauchois", raconte-t-il. Dimète sera à nouveau à la télévision, mercredi 12 octobre dans l'émission de France 2 N'oubliez pas les paroles pour un quatrième passage. Avec un groupe du coin, il a aussi enregistré deux reprises acoustiques de Slimane et de Ginette Reno, à écouter sur sa page Facebook. Un titre inédit, Je sais, enregistré avec un groupe d'Orange, Gap-jecy doit aussi sortir le 28 octobre sur les plateformes. Dimète travaille également sur des premières dates de concert, notamment dans sa ville à Barentin.