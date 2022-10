Bonne table à Rouen. La Crêperie rouennaise modernise les galettes

Allison Moncel et son époux Florian dirigent La Crêperie rouennaise, qui se situe rue du Père Adam au centre-ville de Rouen. Lui est en cuisine, elle en salle. C'est ensemble qu'ils ont décidé d'ouvrir leur propre restaurant. À la carte, on retrouve un large choix de galettes salées et de crêpes sucrées mais pas seulement. Pour plaire au plus grand nombre, le couple propose aussi des salades composées, des frites maison et des plats type brasserie comme des tartares de bœuf, de saumon et une entrecôte normande. Leur leitmotiv, les produits locaux et de saison.

Un aménagement qui sort de l'ordinaire

C'est un lieu atypique. Pour manger à l'intérieur, trois choix sont possibles : une salle côté cuisine, une autre mitoyenne séparée d'un mur, et une dernière qui se situe en face. Là-bas, Bretagne et Normandie sont liées. "Pour les crêpes, nous utilisons de la farine et des œufs normands. Nous proposons aussi du cidre, des confitures et du jus de pommes locaux", relate Allison Moncel. Ici, les galettes et crêpes sont réalisées à la minute. "Tous les matins, on fait des litres et des litres de pâtes à crêpes et à galettes. Servir une galette réchauffée, ce n'est pas possible ici et ce n'est surtout pas bon." En plus de la carte habituelle, des galettes, des crêpes et des cocktails du moment sont renouvelés chaque mois. Pour le déjeuner, j'ai choisi la formule "Tro" à 15,90 € qui inclut une galette, une crêpe et une boisson. Pour le plat, je suis sortie des sentiers battus. J'ai commandé une galette "indienne" avec du poulet, de la crème fraîche normande d'Isigny et des poivrons marinés. La galette était généreusement garnie. Elle était accompagnée d'un lit de mâche, d'oignons et de chou-fleur façon pickles. La pâte était croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur.

Galette "Indienne" au poulet et poivrons.

En boisson, j'ai opté pour du cidre normand et en dessert, je suis revenue au classique. J'ai choisi une crêpe au chocolat noir maison fondu avec de la crème fraîche normande. Retour en enfance assuré !

Pratique. 9 rue du Père Adam. Ouvert du jeudi au lundi, le midi et le soir.