Festival Beauregard. Les premières places pour l'édition 2023 bientôt disponibles

Après une édition 2022 historique, le festival Beauregard se remet en selle. Les artistes et festivaliers investiront à nouveau le domaine les 6, 7, 8 et 9 juillet 2023. Et si pour l'instant la programmation reste évidemment inconnue du grand public, les premières places seront bientôt mises en vente.

Via une vidéo postée sur les réseaux sociaux, John donne rendez-vous à son public le mardi 11 octobre à 10 heures pour l'offre fan. "Les plus assidus d'entre vous pourront réserver leur pass 2023 à tarif très préférentiel", annonce-t-il. Le pass 3 jours sera proposé à 90 € au lieu de 135 €, et le pass 4 jours à 120 € plutôt que les 165 € habituels. Une réduction est aussi proposée pour le camping.

Activez dès maintenant votre alarme, et rendez-vous sur le site du festival ou bien au Big Band Café mardi 11 octobre à 10 heures.