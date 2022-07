Calvados. Beauregard : 147 000 festivaliers, un record

Cette édition 2022 du festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair était celle des retrouvailles. Après deux années d'annulation à cause de la Covid-19, les festivaliers étaient au rendez-vous pour cette 12e édition. Sur les cinq jours de festival du 6 au 10 juillet, 147 000 personnes sont venues à Beauregard, un record. En 2019, 108 000 spectateurs étaient présents.

Il faut dire que cette année a été marquée par "Day-Before", un jour en plus avec Muse qui affichait complet. Samedi avec Orelsan et dimanche avec M, Sum 41 et Martin Solveig étaient également complets.

L'an prochain, le festival Beauregard revient pendant quatre jours et se déroulera du 6 au 9 juillet 2023.