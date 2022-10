Caen. Un concours de beauté pour chats au Parc Expo

Amis de petites bêtes poilues, le Parc des Expositions de Caen sera votre lieu privilégié ces samedi 8 et dimanche 9 octobre. L'établissement accueille sa première exposition féline. Plus de 400 chats de 30 races différentes investiront les lieux. S'il n'y aura pas de vente sur place, un véritable concours de beauté sera organisé, avec en prime des juges internationaux. Les chats seront scrutés de près.

Des critères précis

Sophie Yahiat, éleveuse de Maine Coons, présentera quatre félins, uniquement des femelles, "ce qui est assez rare, puisque le mâle est plus imposant", explique-t-elle. Le physique du chat est bien évidemment un critère important pour les juges, qui s'assurent que l'animal possède un corps rectangulaire et long, des pattes bien fortes et une ossature assez large.

Mais il faudra avant toute chose passer avec succès la visite médicale. Avant le début du concours, un vétérinaire examine l'animal et le déclare apte ou non à participer à la compétition. Une simple présence de puces et ce serait déjà une fin de parcours pour le chat.

Sophie Yahiat Impossible de lire le son.

Évidemment, le toilettage sera très important dans la décision finale. Les chats de Sophie Yahiat sont habitués à aller au bain depuis leur enfance. "On prend un dégraissant pour préparer le poil, puis un shampoing pour la texture et un autre pour revivifier la couleur", énumère méthodiquement l'éleveuse. S'ensuit un petit coup de sèche-cheveux, si l'animal accepte, sinon une simple serviette fera l'affaire.

Un travail de tous les jours

Sophie Yahiat l'affirme, c'est un travail de longue haleine pour que le chat ait toutes ses chances le jour du concours. "Si on ne le lave que le jour J, le chat sera propre mais le poil ne sera pas beau". La Normande lave ses compagnons presque tous les mois, pour les habituer déjà, puis aussi pour maintenir un pelage d'excellence.

Alors ses Maine Coons - grands chats très calmes un peu patauds à poil mi-long - obtiendront-ils les faveurs des juges ? En tout cas, ces derniers devront trancher, et ne pas donner leur langue au chat.