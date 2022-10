Valognes. Douze logements attendus dans un foyer de jeunes travailleurs en construction

La première pierre a été posée le vendredi 21 septembre. Un foyer de jeunes travailleurs (FJT) est en construction à Valognes, les fondations commencent à sortir de terre. Douze studios d'une vingtaine de mètres carrés chacun vont voir le jour, avec une salle commune et un bureau pour un animateur. Deux des logements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'établissement sera géré par l'Espace temps, le FJT de Cherbourg.

À Valognes, il y avait un vrai besoin, selon Thierry Ginard, le président du FJT de Cherbourg. "Les jeunes actuellement vont et viennent beaucoup, bien souvent d'un métier à un autre, d'une formation à une autre, et doivent pouvoir se loger, se nourrir", explique-t-il. Concernant le profil des futurs locataires, "très certainement ce seront des jeunes qui travailleront sur Valognes, et plus particulièrement dans un secteur qui est cher à notre cœur, l'apprentissage". Son objectif est d'éviter ce qu'il appelle "le triangle de l'enfer", qui place le jeune au centre d'un système opposant les parents, l'entreprise et le logement. "On aimerait bien mettre ces trois points-là au même endroit", précise Thierry Ginard.

Un logement… et un accueil

Ce foyer va proposer des logements, mais un peu plus. "Le foyer est là pour répondre à tout ce qui tourne autour de l'hébergement, donc l'accueil", assure le président du FJT. Pour certains, il peut s'agir d'un suivi éducatif et pour d'autres des animations, afin de ne pas rester seuls.

L'inauguration est prévue pour décembre 2023. Ce projet coûte 1,5 million d'euros, il est financé par le Département, la commune, la Région, la Caisse d'allocation familiale et des emprunts. Avec les hausses de coût des matériaux, il a augmenté de 100 000 € par rapport au budget initial.