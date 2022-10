Alençon. Petite enfance : les professionnels opposés au recrutement de personnel non formé

Savez-vous à qui vous confiez vos bébés lorsque vous allez au travail ? Jeudi 6 octobre, les professionnels de la petite enfance étaient en grève. Pour tenter de faire face à la pénurie d'employés, une loi votée en juillet autorise le recrutement par les crèches de personnel non qualifié… que ceux qui sont déjà en poste vont devoir rendre opérationnels. "On a déjà trop de travail et on n'a pas été formés pour cela", expliquent les professionnels de la petite enfance, qui brandissent des pancartes "Pas de bébé à la consigne". Aussi, beaucoup étaient en grève jeudi 6 octobre dans toute la France, par exemple à Alençon, où les quatre crèches de la ville qui accueillent les enfants de 2 mois à 4 ans sont restées fermées.

Quatre-vingts personnels, employés par la Communauté urbaine, sont venus manifester devant la mairie, rejoints par d'autres personnels, par exemple venus de L'Aigle. Tous ont aussi rappelé que, bien qu'ils soient restés mobilisés durant la Covid, ils n'ont toujours pas bénéficié du Ségur de la Santé.