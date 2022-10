Calvados. La course pour trouver du granulé de bois est lancée

"On n'arrive plus à suivre", souffle Sylviane Wood, gérante de Normandie Eco Combustibles, à Blainville-sur-Orne. La demande en granulés de bois est beaucoup trop importante par rapport à son stock, établi l'an passé avec ses fournisseurs. Selon elle, beaucoup d'habitants ont décidé d'opter pour l'installation d'un poêle à bois, en anticipant la hausse des prix du gaz et de l'électricité, mais aussi en profitant des aides de l'Etat.

Problème, elle n'était pas prête à voir débarquer autant de monde à son dépôt. "Je dois refuser environ 50 clients par jour, assure la gérante. Les gens deviennent de plus en plus violents." Depuis sa réouverture après les congés d'été, elle reçoit "entre 200 et 300 appels téléphoniques par jour". De quoi l'obliger à fermer son standard.

"C'est comme l'essence ou le papier hygiénique"

L'absence de stock est intimement liée à la guerre, puisque l'Ukraine et la Russie sont de grands exportateurs, mais aussi à une anticipation trop précoce. La campagne médiatique prévoyant cette crise énergétique a déclenché un mouvement de panique chez les gens, d'après Sylviane Wood. "De peur de ne pas en avoir pour passer l'hiver, beaucoup de gens ont surstocké. La preuve, on retrouve des sacs de granulés sur des sites de reventes entre particuliers", lâche-t-elle. Elle doit maintenant se plier en quatre pour satisfaire des clients qui n'ont que le poêle à bois comme source de chauffage et qui bataillent pour obtenir du combustible.

Sylviane Wood Impossible de lire le son.

Sans surprise, cette forte demande devant une offre insuffisante cause une hausse des prix. Un sac de 15 kg de granulés de bois vendu entre quatre et cinq euros en début d'année vaut maintenant dix euros. "Chaque mois, notre prix d'achat augmente environ d'un euro", regrette Sylviane Wood. Si les tarifs ont doublé en un an et triplé par rapport à la période "pré-Covid", le futur ne s'annonce pas encourageant. "On n'a aucune visibilité, aucune", soupire-t-elle en conclusion.