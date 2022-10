Technologie. L'Europe rend obligatoire le chargeur universel

Mardi 4 octobre, le Parlement européen a voté la directive sur les chargeurs universels (602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions) pour imposer à l'industrie high-tech une connectique commune à tous les appareils quelle que soit leur marque.

À l'automne 2024, tous les appareils électroniques doivent ainsi être équipés d'un même et unique connecteur de chargement : l'USB-C. L'éventail des produits concernés est large : tablettes, smartphones, appareils photos, enceintes Bluetooth et casques audio rechargeables. Les ordinateurs portables devront se plier à cette nouvelle mesure au début de l'année 2026.

La quasi-totalité des appareils électroniques concernés

Cette mesure va permettre de réduire les déchets électroniques (qui représentent environ 1 000 tonnes par an) mais aussi de faire des économies tout en offrant plus de fluidité pour les utilisateurs. L'USB-C, de plus en plus présent depuis 2015, offre aussi d'autres avantages : facilité d'insertion, robustesse et compacité.

Le projet avait été présenté en 2021 et avait suscité l'intérêt des parlementaires européens avant qu'un accord politique soit rapidement trouvé. Le débat de l'autorégulation vers la standardisation des connecteurs est un vieux débat lancé depuis 2009 par l'Union européenne.

Apple dans le viseur

Si la majorité des smartphones Android sont déjà dotés d'un port USB-C, cette directive met implicitement la pression sur un fabricant en particulier, Apple. La méga entreprise américaine est en effet l'unique fabricant à conserver une connectique propre à sa gamme d'iPhone, appelée le Lightning. Le dernier iPhone 14 est toujours muni de ce port spécifique à Apple. Pour s'adapter à la loi et au marché européen, l'entreprise sera obligée de munir ses prochains smartphones d'un USB-C. À moins que l'entreprise opte pour un mécanisme de charge 100 % sans fil, unique moyen d'échapper à la nouvelle directive européenne. Néanmoins, l'entreprise a déjà opté pour le port USB-C sur certains produits, comme la tablette iPad Pro, sortie en 2018, puis le MacBook.