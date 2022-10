Rouen. Le Tunnel de la Grand'Mare fermé pendant une nuit

Dans le cadre du programme annuel des exercices de sécurité civile, un exercice aura lieu dans le tunnel de la Grand'Mare à Rouen (RN 28) du mardi 4 octobre à partir de 20 h 30 jusqu'au mercredi 5 octobre à 6 heures. Pour assurer les conditions de sécurité de cette opération, le tunnel sera fermé dans les deux sens de circulation.

Cet exercice permettra de tester les équipements de sécurité du tunnel et, pour les services d'intervention et de secours, de s'entraîner à la gestion d'un incendie de poids lourd dans le tunnel dans le contexte de réalisation des travaux de modernisation. Il impliquera les services de la police nationale, des sapeurs-pompiers, le Samu, la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO), l'entreprise en charge des travaux et les services de la préfecture.

Déviation du trafic

via des itinéraires bis

Cette fermeture entraînera la déviation du trafic pour les véhicules légers sur les itinéraires "S1" et "S2" via les RD 43, RD 443, RD 234 A et RD 43 A à Rouen, Bois-Guillaume et Bihorel. Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf transports de voyageurs, ils devront suivre les itinéraires "S3" et "S4". L'itinéraire "S3" va de l'A 13 dans le sens Paris vers Caen jusqu'à l'A 29. Depuis l'A 13 dans le sens Caen vers Paris, ils prendront la sortie n° 23 de l'A 13 vers la RN 138, la RN 338 en direction de Rouen jusqu'à l'A 29.

Pour l'itinéraire "S4", les poids lourds devront emprunter l'A 29 dans le sens Amiens-Le Havre, l'A 151 en direction de Rouen, l'A 150 vers Rouen jusqu'au pont Flaubert (RN 1 338), la RN 338 puis la RN 138 en direction de l'A13. Ces itinéraires seront balisés grâce à des panneaux fixes implantés sur les itinéraires concernés.

Ils seront complétés, sauf messages prioritaires, par affichage sur les panneaux à messages variables. Pour plus d'informations, consulter le site : www.tunneldelagrandmare.fr.