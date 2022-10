Insolite. Une femme robot nommée PDG d'une entreprise en Chine

Fin septembre, la société NetDragon Websoft, l'un des leaders chinois spécialisé dans les jeux vidéo multijoueurs, a fait une annonce pour le moins étonnante. La nouvelle PDG nommée à la tête de l'entreprise est une femme robot, Tang Yu. Elle a été auparavant n°2 de la société.

Ce robot-PDG est un outil d'intelligence artificiel capable de calculer les risques et faciliter les travaux de la société, en prenant des décisions plus objectives et rationnelles. Ce dirigeant numérique virtuel dispose aussi d'une apparence physique, dont le visage apparaît sur les écrans d'ordinateurs sous forme humanoïde. Elle est aussi capable de s'exprimer.

Une gouvernance symbolique

Donner les rênes d'une entreprise qui engrange des milliards de dollars de chiffre d'affaires à un robot peut paraître assez effrayant. Mais pas de panique, la fonction de Tang Yu est avant tout symbolique. Le robot est bien sûr programmé par des humains et l'objectif premier de NetDagon Websoft est de prouver l'efficacité de l'intelligence artificielle dans le milieu de l'entreprise. De plus, le statut en lui-même ne confère pas réellement le poste de PDG à Tang Yu, puisque le communiqué de l'entreprise parle de "PDG tournant". Même si le terme n'est pas clairement défini, il n'est permis dans aucun pays, y compris la Chine, de confier un mandat social à une machine ou un logiciel.

Les pouvoirs de Tang Yu ne sont pas illimités mais elle présente un avantage certain, celui de travailler 24 heures sur 24 (sauf quand elle est en maintenance) et sans être payée.