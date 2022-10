Événement. Le festival Caen ça bouge questionne les mobilités durables

La deuxième édition du festival des mobilités durables Caen ça bouge s'annonce prometteuse. Elle aura lieu samedi 8 et dimanche 9 octobre. Riche de ses conférences, courses, initiations et réflexions, l'événement s'est implanté à Caen dans l'idée de questionner les modes de transport des habitants.

Vincent Eudier, chargé de projet de l'événement et responsable communication pour l'agence Exaequo, revient sur les actions, l'origine et les objectifs d'un tel festival.

Les trails, temps forts de l'événement

"Samedi, on organise deux trails de nuit au cœur de Caen, un de 8 km, plutôt découverte, et un second de 20 km, beaucoup plus sportif", lance-t-il. Lors de ces trails, les coureurs croiseront des animations, des concerts. "Il y aura des percussions au château de Caen, un groupe de jazz au café Mancel ou encore un groupe de rock devant la mairie", précise l'organisateur de l'événement.

Piscine, Cargö et Mémorial

Derrière ces courses, l'objectif est de redécouvrir une ville déjà bien connue, mais de manière insolite. "Pour le 8 km, on passera dans la mairie, la piscine, le Cargö ou encore l'hippodrome de Caen", ajoute Vincent Eudier. Pour le 20 km, il y aura un passage par la Colline aux oiseaux, le Mémorial de Caen et même dans les salles d'examen de l'Université de Caen.

Le départ se fera à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, à 20 heures pour le 8 km, et à 20 h 20 pour le 20 km.

Le vélo en guise de challenge

Dimanche, Caen ça bouge organise deux balades à vélo, une familiale de 10 km et une seconde de 20 km. "Là, on traverse des bâtiments et lieux emblématiques de Caen, comme le stade d'Ornano, les Rives de l'Orne, la prairie, poursuit Vincent Eudier. L'idée est de permettre aux gens de se demander si ce n'est pas plus simple de circuler à vélo en semaine ou lors du week-end." Outre l'aspect sportif, la Ville de Caen, qui travaille en synergie avec l'agence Exaequo, se mobilise pour sensibiliser les habitants à des déplacements plus doux et ce, à travers six conférences. "On parlera de l'intérêt de bouger pour lutter contre le cancer, l'aventure qui s'annonce juste en bas de chez soi avec tous les transports possibles, on imaginera aussi la ville de Caen demain."

Un village des mobilités

Sur la Presqu'Île, au Pavillon et sur l'esplanade de Tocqueville, un village des mobilités sera installé tout le week-end avec des activités originales ainsi que des ventes. "On organise des déplacements en échasses urbaines ou encore en montant sur des vélos rigolos, précise Vincent Eudier. L'idée de ce festival n'est pas de dire d'arrêter la voiture mais de donner des clefs de réflexion aux habitants."

Pratique. Village des mobilités de Caen ça bouge, sur la Presqu'Île. Ouverture samedi 8 octobre à 9 heures et fermeture dimanche 9 octobre à 16 heures.