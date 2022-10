Octobre rose. Dans le Calvados, faites-vous dépister du cancer du sein dans un semi-remorque de 19 tonnes

Le mammobile, cabinet de radiologie aménagé dans un semi-remorque de 19 tonnes, sillonne le Calvados depuis le lundi 26 septembre, pour permettre aux femmes les plus éloignées des cabinets de radiologie de participer au dépistage du cancer du sein au plus près de chez elles. Les femmes concernées par le dépistage dans le mammobile doivent avoir entre 50 et 74 ans et ne pas avoir été traitées pour un cancer du sein au cours des cinq dernières années.

À bord, elles sont accueillies par un médecin radiologue, une manipulatrice radio et une secrétaire. L'examen dure environ 15 minutes et permet de dépister les cancers précoces, de petite taille, avant l'apparition de symptômes. Le mammobile sera présent mardi 4 et mercredi 5 octobre à Dives-sur-Mer, jeudi 6 octobre à Gonneville-sur-Mer et de mardi 11 à jeudi 13 octobre à Argences.

Dans le Calvados, sur la période 2020-2021, sur 116 094 femmes concernées, seules 63 114 ont effectué un dépistage (54,4 %), selon Santé Publique France.