L'IMAX : le must du cinéma

L'été n'est généralement pas très propice aux salles obscures. Mais puisque cette année, le soleil a décidé de bouder la région, voire le pays, et il faut bien trouver à occuper ses journées. Certains opteront pour le cinéma. Classique ? Peut-être pas tant que cela pour le cinéphile qui va faire un tour du côté du Gaumont Grand-Quevilly qui dispose d'une salle IMAX. Spectacle garanti.

Cinq salles en France

L'IMAX ? Pour faire simple, c'est au cinéma ce que le Blue-Ray est au DVD. La projection numérique avait déjà marqué un grand pas en avant pour les salles obscures, améliorant considérablement la qualité de l'image. La nouveauté avec ce système d'utilisation venu tout droit du Canada est qu'il n'y a plus un mais deux projecteurs numériques, d'où un rendu de très belle qualité sur l'écran. "L'image est incroyablement nette et belle pour les projection IMAX", explique Arnaud Delabarre, chef d'équipe opérateur. Et pour éviter tout décalage entre les images diffusées, les deux projecteurs sont en réglage constant. "Appliquez cette technique sur de la 3D et vous voyez ce que cela peut donner puisque l'un des projecteurs diffuse les images pour l'œil gauche et l'autre pour l'œil droit. Le film en gagne en qualité et la différence est sensible avec de la 3D "classique"."

L'image n'est pas la seule à gagner en qualité, le son est également un des points forts de cette technologie. "Les enceintes ont été conçus spécifiquement pour la marque et breveté." Et le résultat est au rendez-vous : le spectateur est totalement immergé dans l'univers du film. "Les normes sont assez strictes : la salle de projection doit être adaptée pour répondre à des critères bien particuliers afin permettre une utilisation et un rendu optimum."

Ouverte au Gaumont Grand-Quevilly depuis juillet 2010, la salle IMAX attire du monde. David Guillouard, responsable de l'exploitation, se montre satisfait des résultats de la première année. "Nos clients sont satisfaits même si le label IMAX demeure encore relativement peu connu." remarque-t-il. Pour certains films comme Transformers 3 ou Harry Potter la hausse de la fréquentation a même été spectaculaire : "Nous avons eu deux fois plus d'entrées que pour les salles classiques. Pour des films comme ceux là les gens voulaient du grand spectacle. 75% d'entre eux voulaient voir le film en IMAX et rien d'autre !" Les chiffres parlent d'eux-même : Transformers 3, à l'affiche du 28 juin au 12 juillet, la salle imax a enregistré pas moins de 7244 entrées.

Les amateurs de grand spectacle ne sont pas déçus !

(Photo : Arnaud Delabarre, chef d'équipe opérateur programme le film à visionner. La machine se débrouille ensuite toute seule.)