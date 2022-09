Saint-Philbert-sur-Orne. L'édition 2022 du Trail de la Roche d'Oëtre est annulée

L'annulation du Trail de la Roche d'Oëtre, prévu à la mi-octobre avec des épreuves de 5 à 30 kilomètres, un trail nocturne de 17 km et ultratrail de 90 km est actée. "Nous avons pris la décision difficile mais raisonnable d'annuler l'édition 2022 du Trail de la Roche d'Oëtre. Nous y avons cru de tout notre cœur, mais malgré notre bonne volonté, nous avons dû nous résoudre à annuler, en raison des demandes administratives de plus en plus lourdes et du manque de partenaires financiers", peut-on lire sur le site de la course.

"Sachez bien que nous sommes tristes et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir. Mais nous aurions été d'autant plus attristés de ne pas pouvoir vous offrir les ingrédients qui font la force de notre événement : convivialité, proximité et simplicité", expliquent les organisateurs, qui poursuivent : "Nous avons pris la décision de vous rembourser vos inscriptions malgré notre règlement qui stipulait le non-remboursement. Les personnes inscrites recevront un mail pour les modalités de remboursement. À très vite sur nos sentiers."