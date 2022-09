Saint-Lô. Des collégiens votent pour leurs délégués dans les isoloirs de la mairie

Cela fait maintenant un mois que les élèves ont repris les cours. Ils commencent à se connaître, et c'est le moment des élections de délégués. À Saint-Lô, les élèves vont voter à la mairie de la commune. Une occasion pour les élus et les enseignants de faire une éducation concrète à la citoyenneté.

Voter comme des adultes

Tous les élèves de sixième du collège Interparoissial de Saint-Lô sont venus faire comme les adultes lundi 26 septembre. Carte d'électeur en main à la salle des mariages, ils ont découvert les isoloirs. Côme, 11 ans, maîtrise, presque, le déroulé démocratique. "On va dans l'isoloir et il y aura plusieurs papiers proposés avec tous les noms des candidats. On devra les mettre dans des enveloppes et ensuite les déposer dans l'urinoir", explique-t-il, se trompant juste sur le dernier terme. Une fois le bulletin dans l'urne, et un sonore "a voté" prononcé par le directeur Bertrand Doron, les élèves signent devant leur nom. Juliette, 11 ans, vient pour la première fois à la mairie. "C'est beau et impressionnant. Et grand", juge la collégienne. Pour Célian, 10 ans, par rapport au collège : "C'est différent. On est dans une grande salle et puis, c'est un peu plus réaliste." Jetmira est moins touchée : "En vrai, ça ne fait un peu pas grand-chose."

Après avoir glissé le bulletin dans l'urne, les élèves émargent.

Côté enseignant, c'est important de se déplacer à la mairie. "Il paraît important pour moi que des enfants, déjà dès leur plus jeune âge, puissent connaître ce lieu de démocratie", assure Bertrand Doron, le directeur du collège.

Citoyens de demain

C'est aussi important pour la municipalité. Les élus espèrent que ce premier vote se poursuive aussi une fois les élèves majeurs, et le droit de vote acquis. "On a remarqué que toute personne qui commence à voter et à s'intéresser à la vie publique de bonne heure va ensuite continuer, s'inscrire dans la durée dans cette participation", note Laurence Yagoub, conseillère municipale en charge de la cité inclusive.

Les élèves du collège Georges Lavalley sont aussi venus voter.