Caen. Le 5e Forum mondial pour la Paix en présence du ministre des Armées

Pour la première fois en cinq éditions, le Forum Normandie pour la Paix s'est tenu sur un jour de week-end, afin de s'ouvrir à un public plus large. Samedi 24 septembre, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a lancé la journée avec la conférence sur le thème "Faire tomber les murs". "Une partie des murs, malheureusement, sont chez nous. Il va falloir nous armer pour les abattre car ce n'est pas que de la faute des autres", s'est-il exprimé en tant que Normand, élu plusieurs fois dans le département de l'Eure. Une autre conférence plénière sur le thème "Les murs, obstacles à la paix" était organisée la veille.

Afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux sécuritaires et de paix, de nombreuses animations étaient prévues au sein du parc de l'abbaye aux Dames : atelier peinture, conte théâtralisé ou autres jeux de piste. Sur tout le village, des photos rappelant à tous ce qui se passe aux quatre coins du globe avec, entre autres, le mur de Berlin, la barrière physique entre les USA et le Mexique, mais aussi la frontière coréenne étaient exposés.