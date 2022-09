[Photos] Cathédrale de Bayeux. Les travaux et la pose des nouveaux vitraux avancent bien

La cathédrale de Bayeux rayonne toujours plus. Maintenant que les travaux dans le transept sud sont terminés, les nouveaux vitraux laissent apprécier de belles couleurs aux visiteurs. Surtout, elles sont évolutives. "En fonction du point de vue ou de la lumière extérieure, les vitraux changent de couleurs", se réjouit Véronique Joumard, l'artiste en charge de ce grand projet. Tout cela est possible grâce à la présence de petits prismes. Ces derniers produisent des éclats colorés et sont sertis dans du verre antique.

Des petits prismes sont situés sur les vitraux pour réfléchir les lumières.

Les parties hautes des vitraux du transept sont conçues en verre dichroïque. Ils permettent de colorer la lumière et de la renvoyer en proposant un effet miroitant et changeant. Même s'il s'agit d'une innovation assez récente, l'artiste "n'a pas pensé modernisation" au moment de concevoir ses plans. "Le prisme existe depuis longtemps", précise-t-elle par exemple.

Véronique Joumard se veut très heureuse du résultat, et même agréablement surprise, n'hésitant pas à parler de "moments de grâce".

La couleur des vitraux change en fonction du point de vue, mais aussi du ciel normand !

"Il y a certains effets qui n'étaient pas anticipés. Je ne pensais pas que la réflexion vers l'extérieur serait aussi importante, qu'elle rebondisse sur une partie de l'architecture", claironne-t-elle.

Le verre se reflète tellement à l'extérieur que le projet a failli être remis en cause par le ministère. Parade du diocèse : l'église doit rayonner à l'extérieur, et c'est une manière de l'exprimer. Argument irréfutable visiblement. Ce projet, qui avait pour but de faire entrer "la cathédrale dans le XXIe siècle", a été réalisé en n'impliquant que des entreprises françaises.

Les travaux se sont déplacés vers l'autre côté du transept, sur la façade nord. La rénovation devrait toucher à sa fin en 2024, quand l'intégralité des huit baies brilleront de mille feux.

Les travaux se poursuivent maintenant sur le transept sud de la cathédrale de Bayeux.