Place du commerce. Trois nouvelles boutiques ouvrent leurs portes à Rouen et Pavilly

Tendance Ouest a sélectionné cette semaine trois nouveaux spots à découvrir : à Rouen, une boutique de jouets et un magasin de tissus, et à Pavilly, un magasin de produits contenant du CBD.

Des jouets, des tissus et du CBD

Située rue Saint-Nicolas, la boutique de jouets initialement appelée Jeux et stratégie se nomme aujourd'hui Aux jouets en bois. Créée par Martine Lambert, c'est sa fille Élise Tyc qui reprend les rênes de l'entreprise. Récemment installé dans le centre commercial de la place Saint-Marc, le magasin Self Tissus vient d'ouvrir ses portes. Des articles de mercerie y sont vendus et des ateliers de couture sont proposés. L'enseigne est ouverte du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures. À Pavilly, CBD shop Green Garden 76 vient de s'installer rue Delalandre. La boutique dispose d'une gamme de produits sans THC, appelé CBD.

