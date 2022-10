Place du Commerce. Ils ont ouvert dans le Cotentin

Jump'up

va tout faire sauter

Une nouvelle activité va être proposée, au 237 rue Jean-Moulin, à Tourlaville.

Il s'agit d'un parc entièrement dédié

au trampoline, inédit dans l'agglomération.

Pas de doute, les deux porteuses du projet Jump'up savent rebondir. Carole Rouellé-Laffeach et Isabelle Althoffer, la quarantaine toutes les deux, changent complètement de métier pour se lancer dans cette nouvelle activité de parc de trampoline. Carole Rouellé-Laffeach était agent d'assurances, Isabelle Althoffer travaillait dans une pharmacie. "Je me suis dit, c'est le moment de faire autre chose. Nos enfants sont ados et donc on a un peu plus de temps pour nous, et envie de changement", témoigne Carole Rouellé-Laffeach.

Jump'up Cherbourg, c'est 940 m2 de trampoline.

Elles proposent neuf activités différentes dans les 940 mètres carrés, toutes, ou presque, avec des trampolines. Plusieurs toiles pour sauter, mais aussi un terrain de dodge-ball, une balle au prisonnier mais sur trampoline, ou un mur de cardio. Aussi disponible : un espace "tous petits" et un autre snack, pour regarder les enfants se défouler. "Le trampoline, c'est ouvert à plein de monde. C'est une activité qui est très très bonne pour le cardio. Il y a plein de points positifs", explique Carole Rouellé-Laffeach. Évidemment, il y aura un échauffement avant chaque saut.

Il y a neuf activités différentes à tester.

C'est une activité en intérieur, pratique quand il pleut. "On s'est dit qu'à Cherbourg, la météo était quand même assez capricieuse. Comme on a des enfants, on sait qu'on a vite fait le tour. Et puis voilà, on voulait du loisir, on voulait quelque chose qui bouge", précise-t-elle.

Jump'up Cherbourg est ouvert du mardi au dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires.

Pratique. Tél. : 02 33 44 25 27. Mél. contact@jump-up.fun