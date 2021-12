Visitez la ménagerie du cirque Zavatta

En attendant de pouvoir admirer les animaux au sein de numéros qui feront rêver petits et grands, il est possible de visiter la ménagerie du cirque Zavatta. Car pour proposer aux spectateurs des spectacles variés, ce ne sont pas moins de 80 animaux qui suivent dans leur périple la troupe de circassien. Des animaux qu'il est donc possible d'aller voir gratuitement entre deux spectacles.

Pratique. Visite gratuite tous les jours jusqu'au dimanche 21 août, parking du Toys'R'us à Tourville-La-Rivière.