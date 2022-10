Place du commerce. De nouvelles boutiques dans l'Orne

L'Échoppe des remparts est un concept-store comme une échoppe d'autrefois. Cette boutique remplace la maroquinerie Le Cellier qui était à Domfront depuis 74 ans.

Cette boutique multimédia-produits propose, au 21 rue du Maréchal-Foch, maroquinerie, bagagerie, bijoux fantaisie, produits d'hygiène et beauté, accessoires de mode, chapeaux, bonnets, jouets, mais aussi tisanerie avec possibilité de consommation sur place, et épicerie fine sur 70 m2 de magasin et 40 m2 d'atelier. Car les deux gérantes Anne-Sophie Bigeon et Ericka Frétard organisent aussi des ateliers bijoux, couture. Des ateliers créatifs adaptés pour enfants et adultes. facebook.com/EchoppeDesRemparts/