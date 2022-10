[Enquête] Orne. Réduire sa consommation d'énergie, c'est de saison !

Il n'existe aucun bouclier énergétique pour les entreprises ni pour les communes, dont les factures explosent dangereusement.

Paris a fait un coup de communication en éteignant l'éclairage de certains monuments. Dans l'Orne, bien avant le contexte actuel, Argentan a joué la carte de la sobriété, des énergies renouvelables, et des travaux. De quoi susciter des idées…

Sobriété énergétique

"Cela fait plusieurs années que l'on y travaille", explique Jocelyn Souriceau, directeur de l'aménagement et du cadre de vie. "On raisonne en kilowattheures économisés, mais pas en euros à cause de l'augmentation des prix." Les principales sources de consommation d'énergie sont les bâtiments et l'éclairage public, pour lequel l'usage nocturne "est le plus juste possible, allumé par secteurs géographiques, en fonction du calendrier". Un tiers des lampadaires sont passés en Led, divisant par deux cette consommation électrique. À la médiathèque, l'installation d'une centaine d'éclairages Led a été amortie en seulement huit mois. Mais Argentan a aussi rationalisé l'utilisation de ses bâtiments, par exemple avec le regroupement de deux écoles sur un seul site : mille mètres carrés en moins à chauffer, à éclairer, à entretenir. L'agglomération veut réduire de 5 % sa surface de bâtiments utilisée, soit cinq mille mètres carrés en moins, ce qui permettrait d'économiser 250 000 kWh, ce qui est très loin d'être négligeable.

Énergies renouvelables

Jocelyn Souriceau insiste sur l'usage local des énergies renouvelables, par exemple avec le réseau de chaleur-bois, pionnier dans la région à sa création en 2009. Il va être étendu. "Le bois n'a augmenté que de 20 % en 2022, là où le prix du gaz est multiplié par cinq. Notre centre aquatique est raccordé à ce réseau, comme l'hôpital, la mairie, la médiathèque, des gymnases, des logements. On développe aussi l'autoconsommation. Des panneaux solaires alimentent actuellement 5 % des besoins de la station d'épuration, mais on va passer à 50 % avec une centrale solaire implantée juste à côté. Investissement compris, cela reviendra à 70 € le Mégawatt, alors que si on l'achète à un fournisseur, on paie 250 €." Argentan réfléchit à installer des panneaux sur les toits de tous ses bâtiments… En 2022, les actions de sobriété énergétique entreprises par la collectivité ont permis de réaliser 50 000 € d'économies d'énergie. Mais dans le même temps, le prix de cette énergie ayant explosé, le résultat global n'est qu'une atténuation de la facture. "En kWh ou en volume de gaz à effet de serre, on est bons. Mais en euros, on ne l'est pas", conclut le directeur. "À l'heure de préparer le budget de la collectivité pour 2023, la prospective de gestion des flux ne paraît pas des plus réjouissantes."