Buitoni. Pizzas contaminées : les victimes réclament 250 millions d'euros à Nestlé

Maître Pierre Debuisson, l'avocat de 55 victimes et 48 familles dans cette affaire, a déposé une assignation pour faute lourde au tribunal de Nanterre et réclame à Nestlé, la société mère de Buitoni, 250 millions d'euros d'indemnisation. Gravement contaminés par la bactérie E. coli, détectée dans la gamme des pizzas surgelées Fraîch'Up de Buitoni, plusieurs enfants ont dû être hospitalisés et gardent encore à ce jour des lésions au niveau des reins, du cœur, du foie ou encore du cerveau. Deux enfants, Kelig, 2 ans, et Nathan, 8 ans, sont morts pendant l'hiver dernier.

Nestlé est déjà poursuivi dans le cadre d'une procédure pénale pour homicide involontaire, blessures involontaires, mise sur le marché d'un produit dangereux et mise en danger d'autrui.