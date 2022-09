Basket (Nationale 1). Premier match à domicile pour l'équipe féminine d'Alençon

Après une première large victoire 58-85 samedi 17 septembre, sur le parquet de Franconville (Val-d'Oise), le premier match de la saison à domicile pour l'équipe de basket d'Alençon, qui évolue en Nationale 1, sera disputé samedi 24 septembre, à 20 heures, au gymnase Louvrier.

Ce premier match à la maison, devant le public alençonnais, sera un derby normand, face à La Glacerie (Manche).

La moitié de l'équipe renouvelée

Si le staff reste inchangé, depuis la saison dernière, la moitié de l'équipe a changé : notamment trois nouvelles recrues ont déjà joué en championnat universitaire aux États-Unis, mais "la cohésion s'est rapidement faite", explique le directeur sportif Franck Hamon.

Même sentiment chez Cassandra Vêtu. "Chacune pourra s'appuyer sur les autres, il y a beaucoup d'envie, on sait toutes pourquoi on est là, et avec le même objectif", détaille la capitaine qui espère une fin de saison en play-off.

Le coach de N1F de l'USBDA Fayssal Rhennam.

Quant à l'entraîneur Fayssal Rhennam, coach d'Alençon depuis cinq ans et désormais sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Maroc, malgré de très bons matchs de préparation et une première victoire en championnat, il joue la prudence : "On respecte tout le monde, on va préparer les matchs un par un, le premier objectif pour moi est le maintien en Nationale 1, qu'il faut assurer le plus rapidement possible pour se projeter sur la suite." Et de souligner : "La cohésion dans une équipe, c'est quelque chose qui s'entretient et il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers."

Les dix joueuses

L'équipe : Cassandra Vêtu, capitaine, quatrième saison à l'USBDA. Lisa Cluzeau, 18 ans, arrive du centre de formation de Mondeville. Laetitia Baudet, 31 ans, dixième saison à l'USBDA. Lya Faray, ex de Mondeville, a joué aux USA. Jade Phillips, 25 ans, ex d'Escaudin, a joué aux USA. Itto Bounou, 20 ans, deuxième année à l'USBDA. Joanny Martingoulet, 21 ans, troisième année à Alençon. Brenda Agblemagnon, 27 ans, troisième année à Alençon. Harouma Konté, 18 ans, arrive de centre de formation de Charleville-Mézières. Bigue Sarr, 24 ans, a joué quatre ans aux USA.

À noter aussi que Sarune Povilionyte, ex-joueuse de l'UBCUA, vient donner un coup de main comme support mental pour la cohésion du groupe ; et l'arrivée d'Alexis Banc qui arrive de Gap (Paca) comme adjoint à l'entraîneur de N1F, il s'occupera aussi de l'équipe de prénationale féminine.

La capitaine de N 1F de l'USBDA Cassandra Vêtu.