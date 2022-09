Caen. Vols et recel de caravanes : six personnes devant le tribunal

Six personnes appartenant à la communauté des gens du voyage comparaissaient jeudi 15 et vendredi 16 septembre devant le tribunal judiciaire de Caen pour vols de caravanes en bande organisée, des tentatives de vol et de recel. Deux d'entre eux étaient jugés, en plus, pour un vol de plaques numérologiques. Le plus âgé a 51 ans, la plus jeune 25 ans. Les faits se sont produits entre le 4 août 2020 et le 14 mars 2021.

Le même mode opératoire

Le mode opératoire des prévenus était toujours le même. Lorsque des propriétaires mettaient une annonce sur le site Leboncoin pour vendre leur caravane, une femme se faisant passer pour une acheteuse potentielle téléphonait et, après avoir obtenu l'adresse, prenait un rendez-vous qui n'était jamais honoré. Des complices venaient repérer les lieux. La nuit, ils revenaient avec un camion pour tracter le véhicule qu'ils dérobaient alors.

L'un des prévenus, en détention provisoire à Rouen dans le cadre d'un dossier similaire, est accusé de tous les délits. Deux autres prévenus, un homme et une femme, sont accusés de recel uniquement. L'un d'entre eux, après avoir dit ignorer que les caravanes étaient volées, finira par reconnaître les faits. Fin mars 2021, à la suite d'investigations téléphoniques, les forces de l'ordre étaient parvenues à interpeller plusieurs personnes dans des campements des gens du voyage dans l'Oise et dans les départements voisins.

Dans leur plaidoirie, les avocats des parties civiles demandent le remboursement des bien volés et diverses sommes pour préjudice moral. Le procureur, quant à lui, a souligné la gravité et le nombre important des méfaits réalisés en réunion. Il réclame des peines de prison, des amendes et des indemnisations pour les victimes.

Le jugement est mis en délibéré. Il sera rendu le 20 octobre.