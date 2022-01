Future ligne 7 de bus : exprimez-vous !

Des réunions ont été organisées avec les commerçants et les habitants et la concertation se poursuit avec l’enquête publique. A partir du 1er septembre et jusqu’au 1er octobre, il est possible de se renseigner sur le projet en consultant le document d’enquête à la mairie de Rouen ou à la mairie annexe Saint-Sever. M. Demonchy, commissaire enquêteur recevra également les habitants afin de recueillir leurs avis, pendant les permanences :

Hôtel de ville de Rouen

Jeudi 1er septembre 2011 | 9h30 -11h30

Lundi 5 septembre 2011 | 9h30 -11h30

Samedi 10 septembre 2011 | 9h30 -11h30

Lundi 26 septembre 2011 | 9h30 -11h30

Samedi 1er octobre 2011 | 9h30 -11h30

Mairie annexe de Rouen Saint-Sever

Mardi 13 septembre 2011 | 14h00 -16h00

Lundi 26 septembre 2011 | 14h00 -16h00

Vendredi 30 septembre 2011 | 14h00 -16h00

Le projet, expliqué par la CREA : "Après la création de deux lignes de métro et leur accroissement de capacité pour 2012, la CREA souhaite renforcer la liaison entre le plateau Nord, le centre-ville de Rouen et le parc des expositions, soit l’itinéraire actuel de la ligne 7. Il s’agit de moderniser la ligne en créant, là où cela est nécessaire, des voies réservées aux bus, afin de rendre la ligne, plus rapide, plus régulière et plus fréquente et d’offrir ainsi une alternative de qualité à l’utilisation de la voiture. Cette nouvelle ligne contribuera à décongestionner le coeur d’agglomération. A moyen terme, un 2e axe Nord/sud tenant compte du développement urbain important prévu à l’ouest de l’agglomération (Lucilline, Eco-quartier Flaubert, Chartreux…) verra le jour".

Visuel : la rue Lafayette, rive gauche, après les futurs travaux. Eric Germain paysagiste / agence Folius Ecopaysage