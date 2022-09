Calvados. De l'art graphique, visuel et musical pour le Palma festival

Un parcours de concerts, d'expositions, d'ateliers et de balades guidées : c'est ce que propose le Palma festival avec, toujours, cette volonté de surprendre les Caennais via la création artistique. Pour sa sixième édition, l'équipe se dote d'artistes à la renommée internationale pour des projets hors-norme. David Rapetti, membre des Tontons tourneurs, à l'initiative de la création de l'événement en 2016, revient sur le programme de Palma, qui se déroulera sur cinq jours, du mercredi 21 au dimanche 25 septembre.

S'en prendre plein les yeux

Pour souffler cette sixième bougie, Palma a vu grand. Andreas Samuelsson s'empare d'une paroi du Dôme, Nelio peint la façade du Sablier à Ifs et Soemone intervient sur un bâtiment du Conseil régional de Normandie. "Nous ne sommes pas qu'un festival de musique mais plutôt un festival de mixité. On veut apprivoiser les murs, travailler l'esthétique à l'essence même du graphisme", introduit David Rapetti. Pour apprécier ces œuvres, rien de mieux qu'un tour à vélo. "On organise des balades d'environ 1 h 30. On essaye de montrer une dizaine d'œuvres. C'est un plaisir de dévoiler aux Caennais les nouvelles créations", ajoute le membre des Tontons tourneurs.

Une expo du collectif Moderne Jazz

Outre les murs du Dôme, du Sablier ou encore du Conseil régional de Normandie, les artistes investissent aussi la galerie Supermonde. Depuis plusieurs jours, quinze artistes du collectif Moderne Jazz œuvrent sur les murs de ce tiers-lieux, situé à Mondeville. "Faire" est leur maître-mot. "Par exemple, depuis lundi, ils utilisent beaucoup de palettes pour fabriquer des châssis de toile de peinture, petits et grands formats", ajoute David Rapetti. Jeudi 22 septembre, Palma proposera l'inauguration de leur travail, avec un vernissage dès 18 heures. Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre, le public pourra apprécier l'imagination de la troupe, de 14 à 18 heures. "Leur travail restera visible jusqu'à mi-octobre", précise le membre des Tontons tourneurs.

Pour la musique, des lieux insolites

Les peintures sont ponctuées de moments musicaux, avec une attention portée sur des endroits originaux. "Le premier concert aura lieu mercredi à 20 heures, dans une salle de boxe à Colombelles. On voulait un truc un peu marrant, s'amuse David. Là, les deux groupes - Park et Stuffed Foxes - vont jouer sur un ring." Pour le Palma festival, l'originalité est recherchée : "Le public normand n'est pas simple à surprendre. On cherche toujours des lieux atypiques, on a envie d'aller découvrir d'autres endroits." Chaque jour réserve des surprises au public. "Vendredi, on propose un BD-concert avec Algues vertes, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, pour traiter des problématiques environnementales", ajoute David. Le concert est gratuit et commence à 18 h 30.

Pratique. Palma festival, du mercredi 21 au dimanche 25 septembre. Infos : palmafestival.com.