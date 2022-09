Centre-Manche. Piqûres de frelons lors d'une course de VTT : un homme dans un état grave

Des frelons s'invitent dans une course de VTT dans la Manche. Ce dimanche 18 septembre, vers 9h30, les pompiers sont intervenus à Montsenelle, près de la Haye, au lieu-dit Le Fry. Cinq personnes ont été attaquées par des frelons européens lors d'une course de VTT organisée dans la commune.

Cinq victimes

Parmi les cinq victimes, un homme de 45 ans est gravement blessé. Il a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital de Saint-Lô. Quatre autres vététistes, des hommes âgés de 45 à 54 ans, ont légèrement été blessés. Au vu de leur état, deux d'entre eux ont été laissés sur place. Deux autres ont été conduits à l'hôpital de Coutances.

Au total, ce sont 19 sapeurs-pompiers qui sont venus porter secours aux cyclistes ce dimanche matin, en provenance des casernes de La Haye, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Lessay, Picauville et Carentan. Quatre ambulances et un véhicule léger infirmier étaient sur place. En plus du secours à la personne, les pompiers ont aussi procédé à la destruction du nid de frelons.