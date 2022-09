Caen. L'ancien cinéma Pathé va être démoli en 2023

Le rideau se tourne définitivement pour l'ancien cinéma Pathé du centre-ville de Caen, situé boulevard Maréchal Leclerc. À l'arrêt et totalement en friche depuis 2013, le bâtiment va finalement être démoli, après de multiples négociations.

Logements et commerces

"Cette verrue", comme l'appelle le Maire va être "détruite courant 2023 pour laisser place à un bâtiment beaucoup moins large". Pour la Ville, l'objectif est toujours de dégager la vue sur l'hôtel de Than (fondé au XVIème siècle) et de revaloriser le passage entre l'hôtel et l'ancien escalier qui permettait à l'époque d'accéder aux salles de cinéma. "On va présenter le projet finalisé aux copropriétaires riverains dans les jours qui viennent, assure Joël Bruneau, sans donner de date précise. Ensuite, on organisera une réunion publique." L'ex-Pathé va ainsi se transformer en un immeuble de commerces et des logements.

Voilà à quoi ressemblait l'ancien Pathé Lumière du centre-ville.

Les deux premiers niveaux, qui appartiennent au groupe immobilier Bennaroch-Oussadon, laisseront place à des commerces "sur une superficie de 600 m2 environ", précise l'élu.

Au-dessus, à la place des salles de cinéma, il y aura onze logements "avec des terrasses qui donneront à la fois sur le boulevard Maréchal Leclerc et la cour à l'arrière".

Reste à savoir ce que va devenir le bâtiment qui abritait l'ancien magasin C&A, vacant depuis 2020. "Ce bâtiment ne va pas rester vide trop longtemps nous a assuré le propriétaire, indique le Maire qui précise que seules 4 % des cellules commerciales sont vacantes à Caen. J'espère que ça sera avant la fin de l'année."