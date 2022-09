Cérences. 180 foyers privés de gaz à la suite d'une fuite

Environ 180 foyers ont été privés de gaz à Cérences, au centre d'un triangle entre Villedieu-les-Poêles, Granville et Coutances, jeudi 15 septembre. La rue de la gare a dû être coupée à la circulation vers 17 heures. La cause ? Une canalisation a été perforée lors de travaux de terrassement. Une personne a dû être évacuée et mise en sécurité.

Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention, venus de trois centres de secours différents. Un périmètre de sécurité et des protections incendies ont été mis en place pour parer à toute éventualité. La remise en service du gaz dans les logements s'est faite progressivement au cours de la soirée, et aucun dégât n'est à déplorer.