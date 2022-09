Calvados. Un MasterChef à la sauce caennaise organisé dans les quartiers

À vos fourneaux ! Un MasterChef à la sauce caennaise est organisé par la Ville de Caen du vendredi 23 septembre au samedi 5 novembre. Sur le même principe que l'émission télévisée de TF1, il s'agit d'un concours de cuisine réservé aux amateurs.

Grande finale à l'hôtel de Ville

Goût, inventivité, présentation... tout sera scruté par le jury Impossible de lire le son.

Les volontaires peuvent s'inscrire pour un premier concours dans leur quartier, avant la grande finale qui aura lieu à l'hôtel de ville le 18 novembre, à l'occasion de Novembre gourmand. Un bon d'achat de 30 € leur sera fourni pour acheter les ingrédients afin de réaliser leur plat. Dix participants dans les onze quartiers de la ville s'affrontent face à un jury sur un thème fixé à l'avance. Par exemple, à Venoix/Beaulieu, il s'agit du thème "Poulet dans tous ses états". Rive droite, dans le quartier de la Guérinière, place à la cuisine du monde.

Dans chaque quartier, un thème sera imposé. Pâtisserie/dessert sera le thème à la Grâce de Dieu et dans le quartier Saint-Jean Eudes par exemple.

Les candidats préparent leur plat à la maison. En arrivant sur le lieu du concours, ils auront vingt minutes pour finir de monter l'assiette ou de la réchauffer si besoin. Le jury aura ensuite l'honneur de goûter à chaque préparation.

Ce dernier sera très vigilant quant "à la qualité de la réalisation mais aussi l'inventivité et la présentation du plat", explique Sophie Simonnet, adjointe à la vie associative et membre du jury. Les néo-cuisiniers seront notés sur un total de 100 points, déclinés en plusieurs catégories : le goût (40 points), l'assaisonnement (15 points), la présentation (20 points) et le respect du thème (25 points).

Pour plus d'informations sur les inscriptions, cliquez ici.