Insolite. Philippe Poutou se reconvertit dans le cinéma

C'est une reconversion qui ne passe pas inaperçue. Philippe Poutou, trois fois candidat à l'élection présidentielle sous les couleurs du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), a trouvé un nouvel emploi auprès de la société de cinéma Urban Distribution, comme l'a révélé le magazine Le Film français, lundi 12 septembre.

Trois ans après avoir été licencié de l'usine Ford de Blanquefort, en Gironde, Philippe Poutou a donc dégoté un nouveau travail. Il sera chargé de la promotion des films hors médias, c'est-à-dire qu'il assistera aux projections et aux avant-premières des films d'Urban Distribution auprès des organisations non gouvernementales, des associations ou même des communes. L'ancien candidat du NPA aura également la responsabilité d'animer les débats avant et après les séances.

C'est un emploi à mi-temps qu'a trouvé Philippe Poutou, puisqu'il reste conseiller municipal et métropolitain à Bordeaux. Après François Hollande qui s'essaye au doublage, voilà une autre figure politique française qui se tourne vers le cinéma.