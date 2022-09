Monument préféré des Français. Les réactions après la victoire de la gare transatlantique et du Redoutable de Cherbourg

Un sacre pour la gare transatlantique et le sous-marin Le Redoutable de Cherbourg. Ils ont été élus Monument préféré des Français lors de l'émission de télévision présentée par Stéphane Bern, mercredi 14 septembre sur France 3. Après une victoire sur les phases régionales, c'est la consécration pour la Cité de la Mer.

Cette victoire rend heureux Bernard Cauvin, le président de la Cité de la Mer. "Je dirais que c'est beaucoup de bonheur. Mais c'est surtout l'immense fierté, peut-être, d'avoir créé il y a 20 ans la Cité de la Mer en réunissant deux patrimoines d'exception en un seul lieu. On a su les réunir, c'était quasiment impossible, marier une cathédrale art déco des années 30 et le premier sous-marin nucléaire français de 1967, mais on a su le faire", se réjouit-il. Il ajoute : "Et puis en même temps, nous avons eu le souci d'inscrire ces deux patrimoines nationaux dans la modernité, au service de l'aventure des hommes sous la mer. Une aventure contemporaine digne de Jules Verne. C'est un patrimoine vivant, c'est ça la grande force de la gare maritime et du Redoutable." Une récompense, comme un clin d'œil, qui arrive pile l'année du 20e anniversaire de la création de la Cité de la Mer.

Xavier Ruelle est un ancien sous-marinier, retraité depuis un an après 27 ans dans la Marine et 25 dans les sous-marins. "Vous n'imaginez pas ce que peuvent ressentir les sous-mariniers, à voir un sous-marin, en plus le Redoutable, le papa de tous les sous-marins nucléaires, gagner. Quand on passe autant de temps à bord d'un sous-marin, on finit par s'attacher. Ça devient un peu comme un être humain à l'intérieur duquel on vit. De voir ce Redoutable distingué comme ça, c'est vraiment une grande joie", témoigne celui qui est le président de l'association des anciens sous-mariniers de Cherbourg. Les raisons de cette victoire sont nombreuses selon lui : "C'est quelque chose d'exceptionnel, la Cité de la Mer. Ce mariage un peu improbable entre la cathédrale de pierre et le sous-marin en acier. Ça intrigue et une fois qu'on est passés dedans, qu'on a fait tout ce parcours qui est finalement très vivant et tourné vers l'avenir, ça change les gens. Je pense que les gens se souviennent longtemps de leur passage à bord du Redoutable et de leur visite à la Cité de la Mer. C'est ça qui marque et qui a fait que ça a rayonné partout en France."

Pour la suite, les bouchées doubles vont être mises. "Les sous-mariniers vont continuer à partager leurs expériences et leurs passions pour les sous-marins auprès des visiteurs. S'il y en a plus, il ne faut pas s'inquiéter, on a un nombre incroyable d'anecdotes à raconter et un appétit pour le faire. Nous serons là pour assurer la mission", conclut Xavier Ruelle.