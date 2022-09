Saint-Lô. Le covoiturage domicile - travail en plein essor dans l'agglo

Depuis janvier 2022, près de 4 000 trajets en covoiturage entre le domicile et le travail ont eu lieu dans l'agglomération de Saint-Lô, selon une étude de l'Observatoire national du covoiturage. Sont pris en compte tous les covoiturages quotidiens, réservés sur les plateformes en ligne comme Karos ou Blablacar Daily, et qui représentent une alternative économique intéressante face à la hausse des prix des carburants. Pour l'entreprise Karos, qui met en lien des covoitureurs sur des petites distances, les raisons de ce développement dans l'agglomération sont multiples. En premier lieu, la sortie progressive de la crise sanitaire synonyme de fin du télétravail augmente le nombre de covoitureurs potentiels. Ensuite, l'inflation touchant les prix de l'énergie pousse les automobilistes à chercher des alternatives plus économiques pour leurs déplacements. Enfin, la troisième raison de ce regain d'intérêt est plus politique, puisque l'agglomération de Saint-Lô a noué un partenariat avec Karos pour subventionner le covoiturage, comme les transports en commun.

D'après l'entreprise, pour un trajet de 20 km, le conducteur va percevoir 2 €, le passager payer 1,05 € et l'agglo compenser la différence, soit 0,95 €. Il faut passer par l'application Karos.

Selon cette même étude, en France, la pratique du covoiturage quotidien a plus que quadruplé par rapport au premier semestre 2021.