Nissan, pionnier de la voiture électrique

Dans le contexte d’une offre électrique très marginale, Nissan vient d’introduire sur l’Hexagone le premier modèle du genre à avoir été spécifiquement conçu pour cet usage.

Longue de 4,45 m, la Leaf s’inscrit parmi les compactes 5 portes, accueillant cinq personnes et un coffre à la fois très correct et extensible par le jeu des sièges arrière.



La silhouette de la première Nissan électrique de grande série est aérodynamique. Pas de calandre, mais le petit volet qui trône à sa place donne accès à deux types de prises pour la recharge des batteries. Celles-ci peuvent refaire le plein d’énergie sur une prise domestique en 6 ou 8 heures, ou bien sur une borne rapide de 400 V, où l’on récupère 80 % de l’autonomie en 30 minutes.



Implanté au-dessus de l’essieu avant, le moteur électrique synchrone à courant alternatif délivre 109 ch. Ayant décroché la meilleure note – 5 étoiles – aux crash-tests d’EuroNCAP, la Leaf assure une protection efficace des occupants comme des batteries.



Par ailleurs, son unique niveau d’exécution la rend richement dotée (6 airbags, ESP, clim auto, régulateur-limiteur de vitesse, interface i-Phone…). Et hormis la peinture métallisée, une seule option : un becquet arrière solaire pour renforcer l’alimentation électrique de certains accessoires.

Au volant, que du bonheur dans un silence aussi remarquable qu’inédit. Du bout des doigts, on mène une auto enjouée et très maniable en ville. Elle est également capable d’accélérations hors du commun aux faibles allures urbaines (0-100 km/h en 11”9). Et sur autoroute, on circule sans difficulté au rythme des thermiques (V-Max 145 km/h). Le rayon d’action de la Leaf avoisine plus ou moins les 175 km, selon les conditions routières et climatiques. Pas si mal, mais pas question non plus de s’amuser à multiplier les kilomètres imprévus. Même si l’électronique de bord informe précisément sur l’état de charge des batteries… pour justement empêcher le coup de la panne !