Journées du patrimoine. Le top 5 des visites à faire dans le Calvados

Les Journées européennes du patrimoine sont l'occasion de découvrir des lieux nimbés de mystère, rarement ouverts au public, mais à la beauté incontestable. On vous propose un top 5 de ces lieux d'exception, dans le Calvados.

• Visite exceptionnelle de l'église Saint-Étienne-le-Vieux

Cette ancienne église située à Caen et désormais fermée au public, se découvre autrement lors des journées du patrimoine. Un concert en plein air est donné par l'orchestre régional de Normandie à 14 h 30 dimanche. De 16 heures à 18 h 30, l'espace autour de l'église en ruine sera accessible exceptionnellement. Un descriptif historique et patrimonial sera disponible au point d'accueil, à l'entrée du site.

• Assistez à un atelier de vitrail à Trouville-sur-Mer

Pour les journées du patrimoine, découvrez les étapes de fabrication de vitraux à Trouville. Vous pourrez visiter l'atelier et assister à une démonstration. Rendez-vous vendredi, samedi et dimanche de 14 à 18 heures. Comptez 10 euros pour participer.

• Le petit moulin d'Orbec

Ce moulin qui date du Moyen-Âge est à l'origine un moulin à blé. Il a ensuite servi à alimenter en eau la ville d'Orbec. La "machine à élever l'eau" conçue par l'ingénieur Ernest Bollée est, parmi les huit construites en France, la seule visible et dans cet état de conservation. Une cagnotte est ouverte en ligne en ce moment pour que la roue puisse de nouveau tourner. Samedi et dimanche, des visites guidées sont proposées pour en apprendre plus sur l'histoire du moulin, de 10 h à 18 h 30.

• Au cœur du Château de Colombières

Que seraient les journées du patrimoine sans la visite d'un château ? Le château de Colombières est classé monument historique. Construit entre Bayeux et Isigny-sur-Mer, le château de Colombières est l'une des forteresses militaires les plus notables de Basse-Normandie. Des visites sont proposées samedi et dimanche de 14 à 19 heures, pour la somme de 3 euros.

• À la découverte du calvados

Une visite incontournable pour découvrir les secrets de fabrication du calvados Pays d'Auge. Depuis la récolte des pommes à cidre dans les vergers, jusqu'à la distillation et la vinification dans les chais centenaires, c'est toute la vie du calvados qui vous sera présentée. C'est à la distillerie Calvados Christian Drouin, à Pont-l'Évêque, samedi 17 septembre de 9 h 30 à 18 heures.