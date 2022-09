Rouen. Piéton renversé en centre-ville : son pronostic vital engagé

Un grave accident a eu lieu dans la soirée de lundi 12 septembre à Rouen. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été violemment percuté par un automobiliste qui roulait sans permis sur l'avenue Jean Rondeaux, près de la maison d'arrêt, vers 22 heures. Selon les forces de l'ordre dépêchées sur place, la victime aurait surgi brusquement des bosquets avant de traverser la rue. Pompiers et Samu se sont rendus sur place et ont découvert l'homme en arrêt cardiorespiratoire. Il a été transféré en urgence absolue au CHU de Rouen. Son pronostic vital était engagé le 12 septembre. Quant au conducteur sans permis, âgé d'une vingtaine d'années et originaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, il a été placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.