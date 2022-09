Ifs. Le Parc Archéo ouvre bientôt ses portes au public

Ifs s'apprête à ouvrir officiellement les portes de son tout nouveau Parc Archéo, boulevard Molière, samedi 17 septembre à 11 heures.

Alors que sont enfouis dans la zone des sépultures datant de l'époque du Néolithique, le maire Michel Patard-Legendre désirait créer un parc qui raconte le mode de vie des hommes présents il y a des milliers d'années. "Nous avons mis en place des panneaux éducatifs avec beaucoup de visuels, pointe Caroline Lecapitaine, chargée du projet social de territoire. L'idée, c'est de raconter l'histoire de la commune d'Ifs à travers la grande histoire." Un petit film d'animation en 3D ainsi que certains objets datant de l'époque seront visibles à l'entrée du parc.

Des panneaux éducatifs sont présents tout au long du parcours dans le Parc Archéo d'Ifs.

Un projet social

L'idée, c'était également de créer un véritable lieu de vie pour tous les habitants. De nombreux bancs sont à retrouver dans le parc, tout comme des jeux pour enfants, qui se veulent inclusifs pour les personnes en situation de handicap. "On a mis le paquet afin d'intégrer une vraie dimension inclusive", affirme le maire.

Autre aspect du parc : la végétation. Très variée, puisqu'on retrouve par exemple de la pelouse mais aussi de l'herbe de prairie. Ce sont plus de 800 arbres et arbustes qui ont été plantés pour verdir un peu plus la ville. Un potager en libre-service est également présent. D'ailleurs, le parc n'a pas encore ouvert ses portes que "certaines tomates et courgettes ont déjà été mangées", s'amuse Michel Patard-Legendre.

Le jardin en libre-service du Parc Archéo d'Ifs.

Il aura fallu un peu plus d'un an de travaux pour aménager le terrain de 1,2 hectare à la guise des élus, mais aussi des habitants, qui ont été régulièrement consultés pour que le parc voie le jour. De plus, il a fallu apporter énormément de terre pour protéger les vestiges néolithiques toujours ensevelis. Sur toute la surface du parc, 50 centimètres de terre ont été déposés. "Sous vos pieds, 6 000 ans d'histoire", voilà le sous-titre du Parc Archéo, qui accueillera bon nombre d'animations dès samedi donc, à partir de 10 heures. Il sera ensuite possible de s'y rendre tous les jours, de 6 heures à 22 heures.