Près de Caen. Un hangar de lin de 400 m2 ravagé par un incendie

Dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 septembre, les pompiers du Calvados ont été engagés sur une intervention pour un incendie. Les secours sont arrivés peu après minuit, pour un feu de hangar à Emiéville, à l'est de Caen. À leur arrivée, le bâtiment d'environ 400 m2, où du lin était stocké, était totalement embrasé. Le feu a commencé sa propagation à un second bâtiment et en menaçait deux autres. Heureusement, les soldats du feu ont réussi à limiter la propagation et maîtriser le sinistre au moyen de quatre lances.

Au total, six véhicules et 23 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention. Vers 7 heures, l'opération était toujours en cours.